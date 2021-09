Il più grande fondo patrimoniale di Abu Dhabi entra nel mercato privato

Reuters

Andrea Enria, capo della supervisione della Banca centrale europea, ha affermato che i libri di prestito delle banche dell’area dell’euro si deterioreranno ulteriormente e molte banche non sono riuscite ad adeguare i propri regolamenti di controllo del credito per riconoscere l’unicità della pandemia. “Ci sono indicazioni che il deterioramento della qualità degli attivi causato dalla pandemia potrebbe non aver ancora raggiunto il picco, perché le misure straordinarie di sostegno pubblico legate alla pandemia hanno nascosto in una certa misura questa situazione e saranno sicuramente ritardate”, ha affermato l’European Financial Journal Enlia. citato come dicendo il mercoledì. “È fondamentale che il controllo del rischio di credito di alcune banche non si sia completamente adattato alla particolarità di questo shock, il che significa che non possono valutare l’evoluzione del rischio di credito in modo tempestivo e proattivo ignorando le misure di sostegno pubblico”, ha aggiunto Enlia road. .

